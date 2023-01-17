توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي

أكد برنامج حساب المواطن أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق المستفيد شاملًا مبلغ الدعم الإضافي.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج بموقع “تويتر” على سؤال أحد المغردين قال فيه: “أنا قدمت أكثر من اعتراض لأكثر من دفعة عن طريق البوابة ولكن تفاجأت بعدم قبوله وإن المبلغ المستحق صحيح علمًا أنه في دعم إضافي للمستفيدين وأنا جاءتني أول دفعة فقط فيها دعم إضافي وباقي الدفعات كلها ما فيها دعم إضافي”.

وأشارت الخدمة إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).

طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ62 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

دراسة أهلية التابعين

وكشف برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن دراسة أهلية التابعين الجدد سيتم الإبلاغ عنها في دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة للحساب: “في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.