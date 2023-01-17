Icon

أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة Icon اتفاقية لاعتماد 9 برامج أكاديمية في الجامعة الإسلامية Icon وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق Icon وزير المالية: قدوم رونالدو وميسي لـ الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة Icon مستشار تأمين: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمنة Icon وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين  Icon المنتدى السعودي للإعلام يؤكد أهمية الإعلام في المجتمعات الإنسانية Icon المريسل يكشف خليفة رامون دياز المتوقع في الهلال Icon تحويل مؤسسة الحبوب لهيئة عامة يسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي Icon فريق جراحي بمركزي جازان ينهي معاناة أربعيني من تدفق اللعاب اللإرادي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
معرفة القيمة عبر حاسبة الدعم التقديرية

توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي

2023-01-17 الساعة 6:30
توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج حساب المواطن أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق المستفيد شاملًا مبلغ الدعم الإضافي.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج بموقع “تويتر” على سؤال أحد المغردين قال فيه: “أنا قدمت أكثر من اعتراض لأكثر من دفعة عن طريق البوابة ولكن تفاجأت بعدم قبوله وإن المبلغ المستحق صحيح علمًا أنه في دعم إضافي للمستفيدين وأنا جاءتني أول دفعة فقط فيها دعم إضافي وباقي الدفعات كلها ما فيها دعم إضافي”.

قد يهمّك أيضاً
Img

اجتماع مرتقب بين مسؤولي الهلال وميسي في باريس

Img

السماح بإدخال جميع البضائع الأجنبية إلى الأسواق الحرة دون رسوم جمركية

وأشارت الخدمة إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).

طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ62 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

دراسة أهلية التابعين

وكشف برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن دراسة أهلية التابعين الجدد سيتم الإبلاغ عنها في دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة للحساب: “في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم