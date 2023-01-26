Icon

مواجهة خاصة بين رونالدو وحجازي اليوم Icon النمل وسيلة فعَّالة لاكتشاف السرطان Icon تشكيل الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي Icon وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية Icon مقتل مبتعث سعودي بأمريكا والشرطة ترصد مكافأة مقابل ضبط المتهمة Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: أمطار غزيرة حتى الـ2 صباحًا Icon التشكيل المتوقع لديربي الريال ضد أتلتيكو Icon الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق Icon رونالدو يحلم بتكرار انطلاقته مع يوفنتوس Icon الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التحقق منه في دورة شهر فبراير

توضيح من حساب المواطن بشأن حالة تغيير رقم الآيبان قبل 10 يناير

2023-01-26 الساعة 3:48
توضيح من حساب المواطن بشأن حالة تغيير رقم الآيبان قبل 10 يناير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف برنامج حساب المواطن، أنه في حال تغيير رقم الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع “تويتر”، على سؤال ورد له بشأن هذا الأمر.

قد يهمّك أيضاً
Img

العيون تتجه نحو رونالدو في ظهوره الأول بمباراة النصر والاتفاق

Img

تحريك ملعقة شاي يقتل بريطانية

وقالت خدمة المستفيدين إنه “في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير”.

وأضافت أنه سيتم إرسال رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

خطوات تغيير الحساب البنكي

وكان حساب المواطن، حدد في وقت سابق، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في البرنامج والتي تتمثل في:

1- الدخول على البوابة الإلكترونية.

2ـ اذهب إلى “تفاصيل الطلب”.

3ـ ثم اضغط “حفظ” للبيانات المدخلة.

4ـ ثم بيانات الحساب البنكي لتغيير الآيبان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة
السعودية اليوم

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

السعودية اليوم
ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين
العالم

ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين

العالم
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...
السعودية اليوم

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...

السعودية اليوم
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
العالم

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

العالم
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
السعودية اليوم

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

السعودية اليوم
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...
السوق

نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...

السوق
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
الرياضة

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

السعودية اليوم