توضيح من حساب المواطن بشأن حالة تغيير رقم الآيبان قبل 10 يناير

مواجهة خاصة بين رونالدو وحجازي اليوم النمل وسيلة فعَّالة لاكتشاف السرطان تشكيل الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية مقتل مبتعث سعودي بأمريكا والشرطة ترصد مكافأة مقابل ضبط المتهمة تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: أمطار غزيرة حتى الـ2 صباحًا التشكيل المتوقع لديربي الريال ضد أتلتيكو الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق رونالدو يحلم بتكرار انطلاقته مع يوفنتوس الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
كشف برنامج حساب المواطن، أنه في حال تغيير رقم الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير المقبل.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع “تويتر”، على سؤال ورد له بشأن هذا الأمر.
وقالت خدمة المستفيدين إنه “في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير”.
وأضافت أنه سيتم إرسال رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.
وكان حساب المواطن، حدد في وقت سابق، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في البرنامج والتي تتمثل في:
1- الدخول على البوابة الإلكترونية.
2ـ اذهب إلى “تفاصيل الطلب”.
3ـ ثم اضغط “حفظ” للبيانات المدخلة.
4ـ ثم بيانات الحساب البنكي لتغيير الآيبان.