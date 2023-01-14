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يتم الإعلان عن الأهلية شهرياً عبر الحساب الرسمي

توضيح من حساب المواطن حول موعد إعلان نتائج الأهلية

2023-01-14 الساعة 12:59
توضيح من حساب المواطن حول موعد إعلان نتائج الأهلية
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المواطن - فريق التحرير

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إعلان وصدور نتائج الأهلية.

وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر “خدمة المستفيدين”، بقوله “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

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وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن القنوات الرسمية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين.

4 قنوات رئيسية للتواصل

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن خدماته للمستفيدين، تُقدم عبر 4 قنوات رئيسية وهي:

– البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa).

– مركز الاتصال (19912): من الأحد إلى الخميس من 8 صباحًا إلى 8 مساءً.

– خدمة المستفيدين – توتير (@citizen_care): يقدم الخدمة يوميًا من 8 صباحًا إلى 10 مساءً، عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 10 مساءً.

– صوتك مسموع: خدمة على مدار الساعة، تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أسابيع في حسابات المستفيدين.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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