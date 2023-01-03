توقعات الأرصاد لطقس شهر رمضان المقبل

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، توقعات الطقس لأجواء شهر رمضان هذا العام.
عقيل العقيل (محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد) يكشف توقعات الطقس لأجواء شهر رمضان هذا العام#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xGr10df70cقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2023
وأشار العقيل، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، إلى أن شهر رمضان هذا العام يحل بين شهر مارس وشهر إبريل، وبالتالي يأخذ من سمات الأجواء في هذه الشهور حيث تتسم بالاعتدال.
وتابع: سيكون الجو مناسبًا في رمضان إن شاء الله، ومع تقدم الفترات المناخية كل سنة، سيقرب رمضان إلى فصل الشتاء، فبذلك سيكون بإذن الله تعالى الأجواء مناسبة جدًّا في شهر رمضان المبارك.
ولفت العقيل إلى أن شهر مارس يشهد أحيانًا موجات هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض في دراجات الحرارة، لكن المعدل أو السمة السائدة لشهر مارس الأجواء المعتدلة، وفي إبريل ستكون درجات الحرارة معتدلة تميل إلى الاعتدال بشكل عام.