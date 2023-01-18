توقعات الجدعان للاقتصاد في 2023: ركود عالمي ونمو سعودي

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توقع وزير المالية، محمد الجدعان، أن تعاني بعض دول العالم من ركود اقتصادي خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن النمو سيعود بشكل تدريجي.
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان لـ #الإخبارية:
هناك توقعات بركود الاقتصاد في بعض دول العالم خلال عام 2023 وسيعود النمو تدريجيا pic.twitter.com/RhqBX0jbsp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2023
وأضاف الجدعان، في لقاء مع القناة الإخبارية، أن البنوك المركزية لها دور كبير في السيطرة على التضخم، ومهمتها الأساسية هو استخدام السياسة النقدية في مثل هذه الحالات.
وأكد وزير المالية أن البنوك ستستمر في اتخاذ إجراءات رفع الفائدة إلى أن ترى المستوى الطبيعي في حدود 2%.
وأضاف: بالنسبة للمملكة فقد استطاعت أن تتفاعل بشكل مبكر مع هذه التحديات، وهناك توقعات بحدوث نمو اقتصادي فيها وكذلك دول الخليج.