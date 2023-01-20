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توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق من الأحد حتى الخميس

2023-01-20 الساعة 6:41
توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق من الأحد حتى الخميس
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من الأحد 22 يناير، إلى الخميس 26 يناير.

المناطق المتأثرة

وأوضح المركز على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المناطق المتأثرة تشمل الرياض “المجمعة- الزلفي- الغاط- شقراء- رماح- الدوادمي- القويعية”، والشرقية “الجبيل- حفر الباطن- الخفجي- النعيرية- قرية العليا”.

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كما تشمل القصيم “بريدة- عنيزة- الرس، ومعظم محافظات المنطقة”، وحائل “حائل- بقعاء- الغزالة- الشنان، ومعظم المحافظات”، إضافةً إلى روضة التنهات، والصمان، وصحراء الدهناء.

وبين المركز أن المناطق المتأثرة تشمل كذلك مكة المكرمة “الليث- القنفذة- العرضيات”، وعسير “أبها- خميس مشيط- النماص- بلقرن- المجاردة- محايل- بارق- تنومة- البرك- بيش- صبيا- فيفا- الخوبة- العارضة- الدائر- الشقيق”.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

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