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توقعات بأمطار رعدية وبرد وأتربة بدءًا من السبت

2023-01-05 الساعة 4:55
توقعات بأمطار رعدية وبرد وأتربة بدءًا من السبت
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة

وتفصيلًا، قال المركز إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على كل من مناطق “الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وعسير”، يوم السبت المقبل.

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توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة

كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من “مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك” من مساء الأحد إلى الاثنين.

وستكون الأمطار مصحوبة بتساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية وجريان السيول.

كما من المتوقع امتداد تأثير الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على كل من “القصيم، الشرقية، الرياض، والباحة”.

تساقط الثلوج

وأشار المركز إلى توقع تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك “جبل اللوز وعلقان والظهر” مساء يوم الاثنين المقبل.

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