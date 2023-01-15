Icon

هيئة النقل : 4 محاور لتقييم مكاتب تأجير السيارات Icon موعد الحلقة الأولى من The Last of Us Icon سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من الغد

2023-01-15 الساعة 2:32
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

تفاصيل الحالة المطرية

وحسب إنفوجراف صادر عن المركز، اليوم الأحد، يصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

انفجارات جديدة تهز كييف

Img

فتاة سعودية تخترع تقنية لمواجهة حرائق السيارات

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول يومي الاثنين والثلاثاء على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، فضلًا عن روضة التنهات، الصمان، وصحراء الدهناء.

كما تتأثر بهذه الأمطار المتوسطة في مجملها كل من الرياض، الشرقية، حائل، مكة المكرمة، عسير، الباحة وجازان.

تساقط الثلوج

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة (جدة ورابغ)، تبوك (تبوك، نيوم، حقل، أملج، ضباء، الوجه، شرما)، المدينة المنورة (المدينة المنورة، العلا، المهد، وادي الفرع، الحناكية)، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).

أما من مساء يوم الثلاثاء، فمن المتوقع انخفاض ملموس في درجة الحرارة على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة (صفر-5)م، أما ستشهد القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية انخفاضًا أيضًا مساء يوم الأربعاء المقبل حيث تتراوح الحرارة (4-7)م.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية