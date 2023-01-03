توقعات بأمطار غزيرةوسيول وبرد على ينبع

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ينبع تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع بالأمواج وتساقط البرد وسيول وانعدام للرؤية.
وأشار المركز إلى استمرار الحالة حتى الساعة 11:00صباحا يوم الثلاثاء.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، من تكوّن الضباب على محافظة العلا، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 09:00 صباحا من اليوم الثلاثاء، يصحبها تدن في مدى الرؤية.