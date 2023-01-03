توقعات بأمطار غزيرةوسيول وبرد على ينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ينبع تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع بالأمواج وتساقط البرد وسيول وانعدام للرؤية.

استمرار الحالة

وأشار المركز إلى استمرار الحالة حتى الساعة 11:00صباحا يوم الثلاثاء.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، من تكوّن الضباب على محافظة العلا، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 09:00 صباحا من اليوم الثلاثاء، يصحبها تدن في مدى الرؤية.