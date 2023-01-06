توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي الرياض والشرقية، وسط توقعات باحتمالات عواصف رعيدة مصحوبة بأمطار غزيرة.

الرياض

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل أمطار الرياض ( الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الزين، العاصمة الرياض، المزاحمية ،حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضلما) على أن تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم.

الشرقية

وبحسب الأرصاد تشمل الحالة الجوية في المنطقة الشرقية ( الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، خريص) على أن تستمر حتى الساعة الـ 3 من صباح الغد السبت.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم .