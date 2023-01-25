توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية والأرصاد تُحذر

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة الشرقية وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

المناطق المتأثرة

وأوضح المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن توقعاته تشمل (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة) على أن تبدأ في الـ 4 فجر اليوم وتستمر حتى الـ 3 عصر اليوم الأربعاء.

ويصاحب الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.