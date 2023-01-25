توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق الدفاع المدني: 6 نصائح للسلامة عند هطول الأمطار ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية تحذير من موقع متداول للحصول على رقم الواي فاي السري شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قيادة ممكّنة وشباب طموح أثبت كفاءته في كل المجالات بالمملكة توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية والأرصاد تُحذر 7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة الشرقية وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وأوضح المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن توقعاته تشمل (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة) على أن تبدأ في الـ 4 فجر اليوم وتستمر حتى الـ 3 عصر اليوم الأربعاء.
ويصاحب الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.