توقعات بأمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان حتى الأحد

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توقع محلل الطقس عقيل العقيل، أن تشهد بعض المناطق حالة مطرية، بدءًا من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل.
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من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ما يتسبب في جريان السيول في منطقة مكة وعسير والباحة وجازان#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/mp3iO5q1di
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2023
وقال عقيل العقيل في لقاء له على قناة الإخبارية: إن المؤشرات تشير إلى وجود حالة مطرية على بعض المناطق بدءًا من اليوم الخميس وستنتهي يوم الأحد المقبل.
وتابع: من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ما يتسبب في جريان السيول في منطقة مكة وعسير والباحة وجازان.
واستطرد: من المتوقع في المجمل أن تكون الأمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة.