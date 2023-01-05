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احتمالة تساقط البرد

توقعات بأمطار غزيرة في مكة المكرمة ورفع درجة التنبيه لتحذير

2023-01-05 الساعة 9:36
توقعات بأمطار غزيرة في مكة المكرمة ورفع درجة التنبيه لتحذير
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا حديثًا بشأن الحالة الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، حيث رفع درجة التنبيه إلى تحذير باللون الأحمر.

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أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق

وتوقع المركز أن تشهد المنطقة هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيول وانعدام في الرؤية.

أعلى كمية أمطار

يذكر أن منطقة مكة المكرمة سجلت أمس أعلى كميات لهطول الأمطار، ذلك في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث بـلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجَّلت جامعة الملك عبدالله في رابغ (15.2) ملم.

تفاصيل التقرير

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة، حيث سجَّلت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم (69.0) ملم، فيما سجَّلت محافظة رياض الخبراء (50.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجَّل مركز الهجرة – المدينة (47.2) ملم، والمدينة المنورة (42.2) ملم، بينما سجَّلت منطقة حائل (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0) ملم في مطار حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية سجَّل مطار عرعر (25.7) ملم، ورفحاء (14.8) ملم، وسجلت قرية حفر العتش في محافظة رماح بمنطقة الرياض (5.6) ملم، وملهم في ثادق (5.4) ملم.

 

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