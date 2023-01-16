توقعات بأمطار غزيرة في 3 مناطق للغد.. ورفع التنبيه لـ تحذير

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في مناطق الشرقية والقصيم والرياض، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

الشرقية:

وذكر الأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعاته بالمناطق المتأثرة، ففي الشرقية تشمل الحالة الجوية (الجبيل، الخفجي، القيصومة، النعيرية،حفر الباطن، قرية العليا)، ويتوقع استمرارها من الساعة الـ 2 ظهر اليوم وحتى الساعة الـ 2 فجر الثلاثاء.

القصيم:

وفي القصيم يتوقع أن تشمل الحالة الجوية (الأسياج، البدائع، البكيرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، الثامرية، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية ،عقلة الصقور)، ويتوقع استمرارها من الساعة الـ 1 ظهر اليوم وحتى الساعة الـ 4 من فجر يوم الثلاثاء.

الرياض:

وفي الرياض يتوقع أن تشمل الحالة الجوية (الزلفى ، الغاط، المجمعة) ويتوقع استمرارها من الساعة 2 ظهر اليوم وحتى الرابعة فجر الثلاثاء.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة, فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق, كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك, ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.