توقعات بأمطار غزيرة وسيول على تبوك ورفع التنبيه إلى تحذير

رفعَ المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة (تحذير) من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مدينة تبوك.

الحالة تستمر حتى 10 صباحًا

وبيَّن المركز أن الحالة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وانعداماً في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 10 من صباح يوم غدٍ الأربعاء.