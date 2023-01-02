توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى صباح الغد

توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن تزداد الفاعلية الجوية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال 24 ساعة من مساء اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه يتوقع زيادة الفاعلية الجوية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفرصة سيول على أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية، فضلًا عن ليلة شتوية ممطرة ديمية ضبابية على عموم الرياض.

تحذير الأرصاد

من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى تحذير بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة خاصة جدة والعاصمة المقدسة حتى غد الثلاثاء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.