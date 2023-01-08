توقعات بأمطار متوسطة على المدينة المنورة حتى الساعة الواحدة مساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة وينبع وبدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة التي تبدأ صباح اليوم الاثنين، وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الواحدة مساءً.