توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والبيض في 2023

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توقع استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي المهندس عبد العزيز الياقوت، ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها والبيض في العام 2023.
فيديو | استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي م. عبد العزيز الياقوت:
من المتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها والبيض في العام 2023.. وقطاع اللحوم يعاني من ناحية المصاريف وارتفاع أسعار الأعلاف #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/yhvcXAxqo4
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 1, 2023
وقالَ الياقوت خلال حوار له مع برنامج “أوراق تداول” على “قناة الإخبارية”: إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التضخم، وربما عدة عوامل أخرى غير مرئية للمشاهدين من الخارج، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يخف قطاع الدواجن قليلًا لوجود قطاعات داعمة له.
وتابع بالقول إن قطاع اللحوم يعاني بسبب المصاريف وارتفاع أسعار الأعلاف، مضيفًا أن المربي لا يوجد له مجال للتوسع، متمنيًا أن تكون هناك خطة واضحة لاحتواء مربي الماشية، إما ككيانات منظومية أو تعاونية أو كيانات قطاع خاص لدعمه.