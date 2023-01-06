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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء

2023-01-06 الساعة 4:39
توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أربع مناطق وهي الرياض ومكة المكرمة والباحة والشرقية حتى المساء.

الرياض

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل أمطار الرياض ( الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الزين، العاصمة الرياض، المزاحمية ،حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضلما) على أن تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم.

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لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

مكة المكرمة

وبحسب الأرصاد تشمل أمطار مكة المكرمة ( أضم، الطائف، ميسان) على أن تستمر حتى الـ 9 مساء اليوم.

الباحة

فيما تسقط أمطار الباحة على ( الباحة، العقيق، القرى،المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة) على أن تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم .

 

 

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