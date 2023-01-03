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وفقًا للمؤشرات الأولية للأرصاد

توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى الخميس

2023-01-03 الساعة 1:34
توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى الخميس
المواطن - فريق التحرير

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات، متوقعًا استمرار الحالة المطرية حتى يوم الخميس.

وأوضح في مداخلة مع برنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن الحالة الجوية بدأت من السواحل الغربية حتى الشرقية، بالإضافة للشمال والجنوب، يضاف إليها الأجواء الماطرة التي تعيشها العاصمة الرياض ومعظم محافظات منطقة الرياض.

توقعات الحالة المطرية

ولفت إلى الفرصة مهيأة السقوط الأمطار الديمية مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب بينما تميل درجات الحرارة للاعتدال، متوقعًا سقوط الأمطار على القصيم والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف والساحل الغربي ومكة المكرمة.

وتابع العقيل بالقول إن المنطقة الجنوبية تشهد تكون ضباب أكثر من هطول الأمطار لاسيما في مرتفعات أبها ، بينما تشهد الطائف والباحة هطول أمطار.

مستمرة للخميس

وأضاف العقيل أن الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مدن المملكة مستمرة ليوم الخميس وفقًا للمؤشرات الأولية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، منوهًا إلى ضرورة متابعتها باستمرار.

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