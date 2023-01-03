توقعات باستمرار الحالة المطرية حتى الخميس

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات، متوقعًا استمرار الحالة المطرية حتى يوم الخميس.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل:
منذ 4 سنوات لم تشهد المملكة أمطارا بهذه الغزارة ومن المتوقع استمرارها إلى يوم الخميس#برنامج_اليوم pic.twitter.com/4rRhpfb2RC
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 3, 2023
وأوضح في مداخلة مع برنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن الحالة الجوية بدأت من السواحل الغربية حتى الشرقية، بالإضافة للشمال والجنوب، يضاف إليها الأجواء الماطرة التي تعيشها العاصمة الرياض ومعظم محافظات منطقة الرياض.
ولفت إلى الفرصة مهيأة السقوط الأمطار الديمية مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب بينما تميل درجات الحرارة للاعتدال، متوقعًا سقوط الأمطار على القصيم والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف والساحل الغربي ومكة المكرمة.
وتابع العقيل بالقول إن المنطقة الجنوبية تشهد تكون ضباب أكثر من هطول الأمطار لاسيما في مرتفعات أبها ، بينما تشهد الطائف والباحة هطول أمطار.
وأضاف العقيل أن الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مدن المملكة مستمرة ليوم الخميس وفقًا للمؤشرات الأولية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، منوهًا إلى ضرورة متابعتها باستمرار.