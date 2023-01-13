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توقعات باستمرار الحالة الممطرة العاشرة بأمطار غزيرة وبرد

2023-01-13 الساعة 11:58
توقعات باستمرار الحالة الممطرة العاشرة بأمطار غزيرة وبرد
المواطن - فريق التحرير

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توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، استمرار هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق.

تفاصيل الحالة

وقال الحصيني عبر حسابه على تويتر: متوقع يوم السبت 21/ 6/ 1444هـ- إن شاء الله- استمرار ‎الحالة الممطرة العاشرة 1444هـ في يومها الثالث بأمطار على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

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وتابع: تمتد الأمطار إلى الرياض ومحافظاتها والشرقية والشمالية وجنوبي القصيم والمدينة بأمطار من خفيفة لمتوسطة.

حالة مطرية حتى الأحد

وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس عقيل العقيل، أن تشهد بعض المناطق حالة مطرية، حتى الأحد المقبل.

وتابع: من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ما يتسبب في جريان السيول في منطقة مكة وعسير والباحة وجازان.

واستطرد: من المتوقع في المجمل أن تكون الأمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

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