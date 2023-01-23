توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم مناطق المملكة، بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تصاحبها أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم مدن المملكة وحارة نهارًا على الغربية.
وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير وقطر والإمارات ووسط الشرقية وجنوب المدينة المنورة وشرقي حائل والشمالية .
وأضاف الحصيني أنه منذ صباح اليوم الاثنين تكونت سحب ممطرة أدت لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من الشرقية والبحرين وقطر وشمال العاصمة الرياض ، يصاحبها أجواء باردة على معظم مدن المملكة ومعتدلة على الغربي.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.