Icon

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض Icon الثروة السعودية ليست النفط كما يتوهمون بل هم السعوديون Icon حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات Icon الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية Icon حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية Icon توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق Icon دخان الحرائق وراء الوفاة المبكرة لعشرات الآلاف بأمريكا Icon نقاد: أداء رونالدو في ظهوره الأول جيد ولكن ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم
أمطار من خفيفة إلى متوسطة تصاحبها أجواء معتدلة

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق

2023-01-23 الساعة 8:31
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم مناطق المملكة، بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تصاحبها أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم مدن المملكة وحارة نهارًا على الغربية.

قد يهمّك أيضاً
Img

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن؟

Img

وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير وقطر والإمارات ووسط الشرقية وجنوب المدينة المنورة وشرقي حائل والشمالية .

وأضاف الحصيني أنه منذ صباح اليوم الاثنين تكونت سحب ممطرة أدت لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من الشرقية والبحرين وقطر وشمال العاصمة الرياض ، يصاحبها أجواء باردة على معظم مدن المملكة ومعتدلة على الغربي.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...

السعودية اليوم
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...
السعودية اليوم

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...

السعودية اليوم
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...
الرياضة

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...

الرياضة
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
العالم

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

العالم
الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...
حصاد اليوم

الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...

حصاد اليوم
رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...

السعودية اليوم
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
آخر الاخبار

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

آخر الاخبار
مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...
الرياضة

مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...

الرياضة