توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على 4 مناطق

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.
فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي:قد يهمّك أيضاً
استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة وحائل حتى الخميس المقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SQaRnnqgEx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2023
وتابع القازنلي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد، أن تلك المناطق تشهد حالة عدم استقرار جوي بهطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.
وأضاف محلل الطقس، أن انخفاض درجات الحرارة يشمل الأجزاء الساحلية من المملكة.
وتوقع القازنلي تساقط الثلوج على جبل اللوز تمتد إلى مرتفعات حائل، فضلًا عن تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة.