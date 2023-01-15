توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على 4 مناطق

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.

تقلبات جوية

وتابع القازنلي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد، أن تلك المناطق تشهد حالة عدم استقرار جوي بهطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.

وأضاف محلل الطقس، أن انخفاض درجات الحرارة يشمل الأجزاء الساحلية من المملكة.

تساقط الثلوج

وتوقع القازنلي تساقط الثلوج على جبل اللوز تمتد إلى مرتفعات حائل، فضلًا عن تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة.