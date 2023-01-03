توقعات باستمرار هطول الأمطار على الشرقية حتى مساء اليوم الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية.

استمرار الهطول

وتوقع المركز استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 3 مساء يوم الثلاثاء.

من جانبه، حذرت قوات الدفاع المدني، بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).