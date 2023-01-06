توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق للغد

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار غدًا السبت على مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير والشرقية.

تمتد للثلاثاء

وأوضح العقيل في مداخلة لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تتحول إلى أمطار غزيرة مع جريان السيول من مساء يوم الأحد إلى الاثنين على منطقة مكة المكرمة وتمتد ليومي الاثنين والثلاثاء على منطقة القصيم والرياض والشرقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم .