توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق

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أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضاً ملموسا في عدد من مناطق المملكة.
وتوقع المركز – بمشيئة الله تعالى – أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين (صفر – 5) درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين (5 – 9) درجات مئوية.