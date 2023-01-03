توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضاً ملموسا في عدد من مناطق المملكة.

ما بين صفر – 5 درجات مئوية

وتوقع المركز – بمشيئة الله تعالى – أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين (صفر – 5) درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين (5 – 9) درجات مئوية.