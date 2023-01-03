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ابتداءً من الخميس

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق

2023-01-03 الساعة 11:44
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق
المواطن - واس

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أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضاً ملموسا في عدد من مناطق المملكة.

ما بين صفر – 5 درجات مئوية

وتوقع المركز – بمشيئة الله تعالى – أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين (صفر – 5) درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين (5 – 9) درجات مئوية.

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