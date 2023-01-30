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السبب في ذلك دخول كتل هوائية باردة

توقعات بانخفاض درجات الحرارة لصفر مئوي بالشمال و4 درجات بالرياض

2023-01-30 الساعة 1:57
توقعات بانخفاض درجات الحرارة لصفر مئوي بالشمال و4 درجات بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، توقعاته بشأن درجات الحرارة، مشيرًا إلى انخفاضها في شمال المملكة إلى صفر مئوي.

وقال القازنلي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن درجة الحرارة قد تصل إلى 4 درجات بالرياض ابتداء من الثلاثاء المقبل وحتي يوم الأحد.

كتل هوائية

وأكد المختص في الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح السطحية الباردة يعطي إحساسًا بدرجة حرارة أقل من المسجلة فعليًّا، مشيرًا إلى أن دخول الكتل الهوائية الباردة هو سبب انخفاض درجات الحرارة في مدن شمال المملكة إلى الصفر المئوي. وتوقع هطول الأمطار على المدينة المنورة والقصيم وحائل وعرعر والجوف ومنطقة الحدود الشمالية.

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