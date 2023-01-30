توقعات بانخفاض درجات الحرارة لصفر مئوي بالشمال و4 درجات بالرياض

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كشف المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، توقعاته بشأن درجات الحرارة، مشيرًا إلى انخفاضها في شمال المملكة إلى صفر مئوي.
فيديو | انخفاض درجات الحرارة شمال المملكة إلى صفر مئوي و4 درجات بالرياض ابتداء من الثلاثاء المقبلقد يهمّك أيضاً
التفاصيل مع المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/T3DxugAVpL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2023
وقال القازنلي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن درجة الحرارة قد تصل إلى 4 درجات بالرياض ابتداء من الثلاثاء المقبل وحتي يوم الأحد.
وأكد المختص في الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح السطحية الباردة يعطي إحساسًا بدرجة حرارة أقل من المسجلة فعليًّا، مشيرًا إلى أن دخول الكتل الهوائية الباردة هو سبب انخفاض درجات الحرارة في مدن شمال المملكة إلى الصفر المئوي. وتوقع هطول الأمطار على المدينة المنورة والقصيم وحائل وعرعر والجوف ومنطقة الحدود الشمالية.