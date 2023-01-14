توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، أن تشهد منطقتا الرياض والقصيم انخفاضًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

انخفاض جديد

وقال القازنلي في تصريحات لنشرة “التاسعة” على قناة “الإخبارية” “كما لاحظنا كان هناك تأثير للرياح الجنوبية الدافئة والرطبة وأثر ملموس حيث ارتفعت درجات الحرارة على الرياض والقصيم وحائل عن الأيام السابقة”.

وأضاف أن الحال تغير بعد دخول الكتل الهوائية الباردة، حيث من المتوقع انخفاض جديد في درجات الحرارة ابتداءً من الأطراف الشمالية الغربية إلى الشمالية في حائل والقصيم، ثم منطقة الرياض فيما بعد.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.