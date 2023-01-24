توقعات بتقدم لسان تبريد جهة الشرقية والوسطى

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توقع خبير الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، تقدم لسان تبريد ناحية كل من المنطقة الشرقية والوسطى والخليج، مما يزيد من الفعالية الجوية.
ونشر الحصيني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، عدة صور توضح الحالة المتوقعة على نواحي الشرقية والوسطى والخليج، لافتًا إلى أن ظهر اليوم الثلاثاء شهد سماء غائمة جزئيًا على الوسطى والشرقية والشمالية والخليج العربي بعضها كان رعديًا ممطرًا.
وكان الحصيني، توقع في وقت سابق، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء.
وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن توقعاته تشمل أجزاء من مكة المكرمة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير والشرقية وقطر والإمارات وعُمان والكويت وشرق المدينة المنورة وجنوب حائل، يصاحبها أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم مناطق المملكة حارة نهارًا على الغربية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما توقع المركز، فرص تكوَّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.