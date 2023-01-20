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متحدث الأرصاد: استعدوا لأمطار تشمل الرياض والقصيم وعسير

2023-01-20 الساعة 12:20
متحدث الأرصاد: استعدوا لأمطار تشمل الرياض والقصيم وعسير
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تشهد المملكة حالة مطرية جديدة ابتداء من الأسبوع القادم.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن الأجواء باردة اليوم على العاصمة وعلى المناطق الشمالية كذلك لكن لن يستمر هذا الانخفاض في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه ابتداءً من يوم الأحد سيكون هناك حالة جوية متوقع فيها هطول الأمطار.

المناطق المتأثرة

ولفت محلل الطقس إلى أن الأمطار ستشمل منطقة الرياض والشرقية والقصيم وفي المنتزهات البرية، شرق منطقة الرياض والقصيم، وعسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة وتمتد من الاثنين إلى الخميس على الرياض العاصمة والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومكة والمدينة المنورة.

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