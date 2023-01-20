متحدث الأرصاد: استعدوا لأمطار تشمل الرياض والقصيم وعسير

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تشهد المملكة حالة مطرية جديدة ابتداء من الأسبوع القادم.
فيديو | الأرصاد: استعدوا لهطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم ابتداء من الأسبوع القادم#الإخبارية pic.twitter.com/hDPvczOVSHقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2023
وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن الأجواء باردة اليوم على العاصمة وعلى المناطق الشمالية كذلك لكن لن يستمر هذا الانخفاض في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه ابتداءً من يوم الأحد سيكون هناك حالة جوية متوقع فيها هطول الأمطار.
ولفت محلل الطقس إلى أن الأمطار ستشمل منطقة الرياض والشرقية والقصيم وفي المنتزهات البرية، شرق منطقة الرياض والقصيم، وعسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة وتمتد من الاثنين إلى الخميس على الرياض العاصمة والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومكة والمدينة المنورة.