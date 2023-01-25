توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة مطرية غزيرة على عدد من المناطق خلال اليومين القادمين بمشيئة الله.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “هي ذروة الحالة الممطرة الحادية عشرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة تمتد إلى البحرين وقطر والإمارات وعُمان”.

ذروة الحالة المطرية

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “هي ذروة الحالة الممطرة الحادية عشر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة تمتد إلى البحرين وقطر والإمارات وعُمان”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.