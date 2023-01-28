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اليوم السبت هو بداية النجم الثاني من نجوم الشبط

توقعات بحالة ممطرة وتساقط الثلوج منتصف الأسبوع الجاري

2023-01-28 الساعة 1:22
توقعات بحالة ممطرة وتساقط الثلوج منتصف الأسبوع الجاري
المواطن - فريق التحرير

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قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن اليوم السبت هو بداية النجم الثاني من نجوم الشبط، وهو “البلدة” شباط ثانٍ وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة.

النجم الثاني

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، أن النجم الثاني وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يوماً، أوله محرق وآخره مورِق، فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وتنقل في آخره أفراخ النخيل، ويستمر زيادة النهار ونقصان الليل، والأيام الثلاثة الأخيرة منه جزءٌ من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار؛ يشتد فيها البرد، خاصةً إذا ما هبّت فيه رياحٌ سيبيرية أو قطبية.

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حالة ممطرة

يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات، كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

وتابع الحصيني “متوقع حالة ممطرة- إن شاء الله- وسط هذا الأسبوع على أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية واحتمال ثلوج على شمال، وفياضانات محلية وثلوج على شرق المتوسط”.

 

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