طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه ماركوس أمارال يصل إلى جدة سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
نبه المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الجوف.
وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل (دومة الجندل، سكاكا) وتبدأ من الساعة الـ 11.10 مساءً وحتى يوم غد السبت الساعة 4 فجرًا
ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.