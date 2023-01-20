توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد

نبه المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الجوف.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل (دومة الجندل، سكاكا) وتبدأ من الساعة الـ 11.10 مساءً وحتى يوم غد السبت الساعة 4 فجرًا

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.