توقعات بسيول وتساقط البرد على الرياض حتى صباح الغد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا باللون الأحمر لسكان منطقة الرياض، حيث يتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة، حتى الساعة 10 صباح يوم غد السبت.
وشمل التحذير كلًّا من الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضرما.
وتوقع المركز أن تشهد تلك المناطق، عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
يتوقع أن يصاحب هذه الحالة، نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، انعدام في الرؤية.
من جانب آخر، ناشدت قوات الدفاع المدني المواطنين، بضرورة اتباع التعليمات، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، لسلامة الجميع.