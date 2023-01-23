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ينتج عنها هطول أمطار ورياح قوية

توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل

2023-01-23 الساعة 4:41
توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

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توقع مركز وسم للأرصاد الجوية، بدء عاصفة شتوية طويلة التأثير من نهاية شهر يناير وتستمر حتى بداية فبراير المقبل، وذلك على منطقة بلاد الشام والأردن وشمال المملكة العربية السعودية والعراق.

وأضاف وسم في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن العاصفة الشتوية ينتج عنها كميات كبيرة من الهطولات والرياح القوية ودرجات حرارة منخفضة.

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الحالة الممطرة الـ11

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع في وقت سابق استمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم مناطق المملكة، بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تصاحبها أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم مدن المملكة وحارة نهارًا على الغربية.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة تستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير وقطر والإمارات ووسط الشرقية وجنوب المدينة المنورة وشرقي حائل والشمالية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.

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