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تفاصيل الحالة المطرية الحادية عشرة

توقعات بعودة الدفء النسبي وأجواء معتدلة وسط النهار

2023-01-20 الساعة 2:41
توقعات بعودة الدفء النسبي وأجواء معتدلة وسط النهار
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تفاصيل الحالة المطرية الحادية عشرة المتوقع أن تشهدها المملكة خلال ساعات.

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وقال الحصيني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: متوقع عودة الدفء النسبي وأجواء معتدلة وسط النهار من السبت 1444/6/28هـ مع بقاء الأجواء باردة ليلًا وفجرًا على معظم المناطق.

وتابع الباحث في الطقس: لازالت الحالة الممطرة الحادية عشرة المتوقعة إن شاء الله موجودة على أجزاء من الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير والخليج وشرقي المدينة وحائل والشمالية من منتصف الأسبوع القادم.

الحالة المطرية الحادية عشر

وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تشهد المملكة حالة مطرية جديدة ابتداء من الأسبوع القادم.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن الأجواء باردة اليوم على العاصمة وعلى المناطق الشمالية كذلك لكن لن يستمر هذا الانخفاض في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه ابتداءً من يوم الأحد سيكون هناك حالة جوية متوقع فيها هطول الأمطار.

المناطق المتأثرة

ولفت محلل الطقس إلى أن الأمطار ستشمل منطقة الرياض والشرقية والقصيم وفي المنتزهات البرية، شرق منطقة الرياض والقصيم، وعسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة وتمتد من الاثنين إلى الخميس على الرياض العاصمة والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومكة والمدينة المنورة.

 

 

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