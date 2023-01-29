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بداية من الغد تصاحبها أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا

توقعات بعودة الدفء مع الحالة الممطرة على معظم المناطق

2023-01-29 الساعة 8:31
توقعات بعودة الدفء مع الحالة الممطرة على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عودة الدفء النسبي مع أجواء معتدلة وسط النهار وباردة ليلًا وفجرًا على معظم مناطق المملكة، بداية من غد الاثنين 8/7/1444هـ.

الحالة الممطرة الثانية عشرة

وأوضح  الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أنه يتوقع حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة الثانية عشرة لموسم 1444هـ، على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.

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وأشار الحصيني إلى أن الحالة المطرية المتوقعة، تبدأ قوتها على تبوك وأجزاء من الشمالية والجوف والمدينة ومكة.

أجواء باردة وغائمة

ولفت الحصيني إلى أن أنه منذ فجر اليوم كانت الأجواء باردة على معظم مناطق المملكة، وباردة نسبيًا على الخليج وغائمة جزئيًا على شمال المملكة، حيث سجلت أقل درجة حرارة في الرياض وطريف بنسبة 8 مئوية.

طقس مستقر

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

 

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