أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أجواء مستقرة على معظم المملكة وضباب وغيوم بـ 5 مناطق توقعات بعودة الدفء مع الحالة الممطرة على معظم المناطق أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية
توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عودة الدفء النسبي مع أجواء معتدلة وسط النهار وباردة ليلًا وفجرًا على معظم مناطق المملكة، بداية من غد الاثنين 8/7/1444هـ.
وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أنه يتوقع حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة الثانية عشرة لموسم 1444هـ، على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.
وأشار الحصيني إلى أن الحالة المطرية المتوقعة، تبدأ قوتها على تبوك وأجزاء من الشمالية والجوف والمدينة ومكة.
ولفت الحصيني إلى أن أنه منذ فجر اليوم كانت الأجواء باردة على معظم مناطق المملكة، وباردة نسبيًا على الخليج وغائمة جزئيًا على شمال المملكة، حيث سجلت أقل درجة حرارة في الرياض وطريف بنسبة 8 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.