Icon

فوائد أوميجا 3 في علاج أمراض العين Icon قدرات لن تصدقها عن أحدث روبوت حواري تكشفها خلود المانع Icon أدوية سعال تهدد حياة الأطفال Icon ناسا تختبر محرِّك مركبة فضائية يعمل بالطاقة النووية Icon مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة في الأقصر Icon استمرار الدراسة عن بعد اليوم في جميع مدارس حائل Icon أضرار الشيكولاتة والبسكويت على الصحة Icon رباعية تُهدي الفوز لـ لاتسيو ضد ميلان Icon عراقي يقتل عائلته بالكامل متأثرًا برواية نجيب محفوظ Icon بايرن ميونخ ينجو من الخسارة بالتعادل أمام كولن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقعات بـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق

2023-01-25 الساعة 12:39
توقعات بـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بـ استمرار التقلبات الجوية حتى الخميس

Img

مشاهد لجريان السيول جنوب غرب حفر الباطن

وقال الحصيني في تغريدة له على موقع تويتر: إنه يتوقع خلال 36 ساعة المقبلة من الأربعاء 3/ 7 إلى الخميس 4/ 7/ 1444 أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.

ذروة الحال الممطرة

وأضاف: وهي ذروة الحالة الممطرة الحادي عشر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة، تمتد إلى البحرين وقطر والإمارات وعُمان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

الرياضة
الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع
الرياضة

الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع

الرياضة
توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...
السعودية اليوم

توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...

السعودية اليوم
العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...
الرياضة

العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...

الرياضة
تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...
آخر الاخبار

تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...

آخر الاخبار
الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري
حصاد اليوم

الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري

حصاد اليوم
الهلال عينه على الصدارة
آخر الاخبار

الهلال عينه على الصدارة

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...

الرياضة