توقعات بـ استمرار التقلبات الجوية حتى الخميس

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن توقعات الأرصاد حتى الخميس المقبل.
أمطار خفيفة ومتوسطة..
عقيل العقيل – محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد- يكشف عن توقعات الأرصاد حتى الخميس المقبل@3qeel_alaqeel@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RleOn8t5glقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 23, 2023
وقال العقيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج يا هلا: اليوم الأجواء أفضل مما كانت عليه الأيام السابقة، هذا ينطبق على المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم وحائل، والرياض.
وتابع: الرياض الصغرى اليوم 13 درجة مئوية، هذا بسبب نشاط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة، التي تؤدي إلى حالة جوية من عدم الاستقرار.
واستطرد: توقع المركز الوطني أن تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على مناطق وسط وشرق وشمال المملكة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة في بعض الأحيان.
وأضاف: متوقع استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية حتى الخميس القادم، على الرياض، المناطق الشمالية، مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، السواحل الجنوبية لمكة المكرمة، ولكن تكون أخف من السابق، كما أن الأجواء أدفأ.
وتابع: ابتداء من يوم الجمعة، تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى على معظم هذه المناطق، إضافة للضباب الذي يتكون خاصة على المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.