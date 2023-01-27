توقعات بـ تقلبات جوية على معظم المناطق ابتداءً من الاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من الاثنين المقبل.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” توقعاته بأن تشمل التقلبات الجوية، رياحًا نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار رعدية يصاحبها تساقط للثلوج على أجزاء من شمال المملكة مع انخفاض لدرجات الحرارة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني توقع للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض وكذلك على جنوب المملكة.