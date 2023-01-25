توقعات بـ كميات أمطار أعلى خلال فبراير على عدة مناطق

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، معدلات هطول الأمطار على المملكة خلال الشهر المقبل.

وقال العقيل خلال لقائه مع قناة الإخبارية: حسب تقرير الأرصاد، من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار أعلى في الشهر المقبل على المملكة.

الأمطار ستكون أعلى

وتابع: أن الأمطار ستكون أعلى خلال الشهر القادم، على مناطق شرق ووسط المملكة، والمناطق الشمالية.

الحالة المطرية خلال الساعات القادمة

من جانب آخر، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة له على موقع تويتر: إنه يتوقع خلال 36 ساعة المقبلة من الأربعاء 3/ 7 إلى الخميس 4/ 7/ 1444 أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.

ذروة الحال الممطرة

وأضاف: وهي ذروة الحالة الممطرة الحادي عشر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة، تمتد إلى البحرين وقطر والإمارات وعُمان.