توقعات بـ كميات أمطار أعلى خلال فبراير على عدة مناطق

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، معدلات هطول الأمطار على المملكة خلال الشهر المقبل.
فيديو | محلل طقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل:قد يهمّك أيضاً
حسب تقرير الأرصاد للمناخ من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار أعلى في الشهر المقبل على المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/k6rrCy1vrx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023
وقال العقيل خلال لقائه مع قناة الإخبارية: حسب تقرير الأرصاد، من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار أعلى في الشهر المقبل على المملكة.
وتابع: أن الأمطار ستكون أعلى خلال الشهر القادم، على مناطق شرق ووسط المملكة، والمناطق الشمالية.
من جانب آخر، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة.
وقال الحصيني في تغريدة له على موقع تويتر: إنه يتوقع خلال 36 ساعة المقبلة من الأربعاء 3/ 7 إلى الخميس 4/ 7/ 1444 أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.
وأضاف: وهي ذروة الحالة الممطرة الحادي عشر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة، تمتد إلى البحرين وقطر والإمارات وعُمان.