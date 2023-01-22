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احتمالية تساقط الثلوج في جبل شمس والأخضر

توقعات بـ هطول أمطار على القصيم والشرقية والوسطى غدًا

2023-01-22 الساعة 11:14
توقعات بـ هطول أمطار على القصيم والشرقية والوسطى غدًا
المواطن - فريق التحرير

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توقع مؤسس عالم الطقس عبدالله الحربي، استمرار فرص هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة غدًا.

وقال الحربي في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد: تستمر فرص الأمطار الغد بشكل متفرق في القصيم والشرقية والوسطى والقصيم وشرقه.

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وتابع: مساء الثلاثاء إلى الخميس تبريد علوي مميز وتزايد فرص الأمطار على الوسطى وشمالها والشرقية والقصيم والجنوبية الغربية ودول الخليج خاصة الإمارات والسلطنة ومحتمل تساقط الثلوج في جبل شمس والأخضر والله أعلم.

تحذير من أمطار

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد 22 يناير، إلى الخميس 26 يناير.

المناطق المتأثرة

وأوضح المركز على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المناطق المتأثرة تشمل الرياض “المجمعة- الزلفي- الغاط- شقراء- رماح- الدوادمي- القويعية”، والشرقية “الجبيل- حفر الباطن- الخفجي- النعيرية- قرية العليا”.

كما تشمل القصيم “بريدة- عنيزة- الرس، ومعظم محافظات المنطقة”، وحائل “حائل- بقعاء- الغزالة- الشنان، ومعظم المحافظات”، إضافةً إلى روضة التنهات، والصمان، وصحراء الدهناء.

وبين المركز أن المناطق المتأثرة تشمل كذلك مكة المكرمة “الليث- القنفذة- العرضيات”، وعسير “أبها- خميس مشيط- النماص- بلقرن- المجاردة- محايل- بارق- تنومة- البرك- بيش- صبيا- فيفا- الخوبة- العارضة- الدائر- الشقيق”.

 

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