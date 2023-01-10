توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الخميس

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد الخميس وحتى الأحد المقبل.
وحسب إنفوجراف صادر عن المركز، يصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
وحول تفاصيل الحالة المطرية، قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول من يوم الخميس إلى الأحد على مناطق مكة المكرمة (الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك، بيشة)، وجازان (جيزان، فرسان، بيش، صبيا، فيفا، الخوبة، العاضة، الدائر، الشقيق).
في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) يومي الخميس والجمعة، على مكة المكرمة، الرياض والمنطقة الشرقية، وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.
ومن يوم الجمعة إلى الأحد، فمن المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والمدينة المنورة.
وأكد مركز الأرصاد أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار التقرير الإلحاقي عن مستجدات الحالة المتوقعة لاحقًا.