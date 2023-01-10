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أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق Icon توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء Icon مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن Icon هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل Icon فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا Icon السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار Icon ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي Icon كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك Icon حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل Icon عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030 Icon

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وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء

2023-01-10 الساعة 9:03
توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف ومركزي الشفا والهدا.

وبحسب توقعات الأرصاد فإن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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تعليمات السلامة

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وأكد الدفاع المدني، أنَّ الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

طقس اليوم:

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة. في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة .

 

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