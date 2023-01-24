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تصاحبها أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد

2023-01-24 الساعة 8:52
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن توقعاته تشمل أجزاء من مكة المكرمة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير والشرقية وقطر والإمارات وعُمان والكويت وشرق المدينة المنورة وجنوب حائل، يصاحبها أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم مناطق المملكة حارة نهارًا على الغربية.

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سماء غائمة

وكشف الحصيني أن سماء صباح اليوم كانت غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وشرق مناطق المملكة وعلى الخليج العربي مع تكون بعض السحب الممطرة بعضها رعدي على أجزاء من تلك المناطق، تصاحبها أجواء باردة على معظم المناطق صباحًا عدا سواحل الغربية الوسطى والجنوبية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز، فرص تكوَّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.

 

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