توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد وسيول على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة, فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق, كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك, ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.
وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الشمالي.