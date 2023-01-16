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مع تكوّن السحب الرعدية

توقعات بهطول أمطار غزيرة وجريان سيول الليلة

2023-01-16 الساعة 7:26
توقعات بهطول أمطار غزيرة وجريان سيول الليلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس والفلك، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع فرصة لجريان السيول وتكون السحب الرعدية، الليلة على عدد من المناطق والمحافظات.

المناطق المشمولة بالحالة

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر” “الحالة الممطرة العاشرة متوقع الليلة أن تكون ماطرة على القصيم والزلفي والغاط والمجمعة وأشيقر وشقراء ومرات وثادق وعموم سدير والوشم والدوادمي وساجر وعفيف وما حولها الصمان والخفجي والجبيل”.

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ولفت إلى أن هذه المناطق ستشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة مع فرصة سيول وسحب رعدية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق.

كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك، ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.

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