توقعات بوصول درجة الحرارة إلى 7 مئوية في الرياض

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توقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، اليوم الجمعة، ارتفاع درجة الحرارة مع هطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم والمنتزهات البرية شمال شرق الرياض والقصيم، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
فيديو | الأرصاد: استعدوا لهطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم ابتداء من الأسبوع القادم#الإخبارية pic.twitter.com/hDPvczOVSHقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2023
وأضاف العقيل، في مداخلة على “قناة الإخبارية”، أن الأجواء باردة حتى هذا اليوم، حيث تصل درجات الحرارة إلى حدود 7 درجات مئوية على العاصمة، متوقعًا ألا يستمر هذا الطقس طويلًا.
وتوقع العقيل أن تمتد الأمطار على عسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وتمتد من يوم الاثنين إلى الخميس للرياض العاصمة والمنطقة الشرقية وحائل والمدينة المنورة.
في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة.
وتوقع المركز أن تسود حالة الطقس هذه على أجزاء من 7 مناطق، وهي جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.