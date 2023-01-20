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الحالة لن تستمر طويلًا مع هطول الأمطار

توقعات بوصول درجة الحرارة إلى 7 مئوية في الرياض

2023-01-20 الساعة 7:28
توقعات بوصول درجة الحرارة إلى 7 مئوية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، اليوم الجمعة، ارتفاع درجة الحرارة مع هطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم والمنتزهات البرية شمال شرق الرياض والقصيم، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

7 درجات بالعاصمة

وأضاف العقيل، في مداخلة على “قناة الإخبارية”، أن الأجواء باردة حتى هذا اليوم، حيث تصل درجات الحرارة إلى حدود 7 درجات مئوية على العاصمة، متوقعًا ألا يستمر هذا الطقس طويلًا.

وتوقع العقيل أن تمتد الأمطار على عسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وتمتد من يوم الاثنين إلى الخميس للرياض العاصمة والمنطقة الشرقية وحائل والمدينة المنورة.

سحب ممطرة

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة.

وتوقع المركز أن تسود حالة الطقس هذه على أجزاء من 7 مناطق، وهي جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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