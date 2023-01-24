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انطلقت في الثامنة إلا ربع رغم إعلان انطلاقها في الثامنة

توقيت مباراة الأهلي والجبلين يثير الاندهاش

2023-01-24 الساعة 9:01
توقيت مباراة الأهلي والجبلين يثير الاندهاش
المواطن - محمد سمعه

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تسبب توقيت انطلاق مباراة الأهلي والجبلين في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو، في إثارة الدهشة بين الجماهير.

وكان حساب النادي الأهلي أعلن في “تويتر” أمس أن المباراة ستنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، وهو الأمر الذي أعلنه حساب نادي الجبلين في “تويتر” حيث أكد بأن المباراة ستنطلق في الثامنة مساءً، لكنها انطلقت في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء.

الأهلي والجبلين - دوري يلو

الأهلي والجبلين 

وكان الراقي أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد، سجله اللاعب هيثم عسيري في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة.

الأهلي والجبلين - دوري يلو

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