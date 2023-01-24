توقيت مباراة الأهلي والجبلين يثير الاندهاش

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تسبب توقيت انطلاق مباراة الأهلي والجبلين في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو، في إثارة الدهشة بين الجماهير.
هدف #الأهلي الأول في مرمى #الجبلين سجله اللاعب هيثم عسيري#الأهلي_الجبلين#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/gyuYXe1JWuقد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2023
وكان حساب النادي الأهلي أعلن في “تويتر” أمس أن المباراة ستنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، وهو الأمر الذي أعلنه حساب نادي الجبلين في “تويتر” حيث أكد بأن المباراة ستنطلق في الثامنة مساءً، لكنها انطلقت في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء.
وكان الراقي أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد، سجله اللاعب هيثم عسيري في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة.
⚽️ مؤجلة من الجولة 10
🆚 نـــادي الجبلين
🏟 استاد الأمير عبدالله الفيصل – جدة
🗓 الثلاثاء 24 يناير
🕔 8:00 pm#الأهلي_الجبلين pic.twitter.com/JMNl7SgzXY
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 23, 2023