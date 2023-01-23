توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال لدعم المنظومة العقارية

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انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار، حيث شهد توقيع اتفاقيات نوعية بين عدد من الشركات بأكثر من عشرة مليارات ريال.
فيديو | #منتدى_مستقبل_العقار يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال#الإخبارية pic.twitter.com/Jv2e3e3tO9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023
ويطرح منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها الصلح والتحكيم العقاري، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية ما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.
وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتا طويلا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارًا وقبولا بين العقاريين لفض النزاعات محليا ودوليا، وإقليميا.